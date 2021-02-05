Видео применения БЛА в Нагорном Карабахе 

Министерство обороны Российской Федерации показало на видео, как миротворцы ВС РФ применяют беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10» для контроля за соблюдением режима прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Военнослужащие непрерывно получают изображение с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где анализируются все перемещения военной техники, личного состава, а также фиксируются все факты пересечения линии соприкосновения сторон. Дежурными сменами осуществляется сбор, обобщение и проверка информации о нарушениях достигнутых договоренностей, рассматриваются любые жалобы по вопросам или проблемам, связанным с невыполнением сторонами нагорно-карабахского конфликта достигнутых договоренностей", — говорится в комментарии.