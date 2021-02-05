США пересмотрят дислокацию своих военных в мире

Министерство обороны Соединённых Штатов намерено провести «глобальный обзор расположения военных сил США, ресурсов, стратегии и миссий». Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт Military Times.
Остин добавил, что в обзоре намерен высказать своё мнение и дать рекомендации главнокомандующему о том, как лучше всего распределить военные силы, «исходя из национальных интересов».
«Обзор будет проводиться под руководством исполняющего обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики в тесной консультации с председателем Объединённого комитета начальников штабов», — уточнил глава Пентагона.
Он также добавил, что военное ведомство будет «консультироваться с союзниками и партнёрами при проведении этого обзора».
«Как я сказал в свой первый день в должности, никто не может преуспеть в этом деле в одиночку», — добавил Остин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон приостановил перемещение американского контингента из Германии. Он подчеркнул, что подобные решения принимаются исключительно в интересах национальной безопасности США — в соответствии с американскими национальными приоритетами.