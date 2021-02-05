Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

США пересмотрят дислокацию своих военных сил в мире 

ИА Regnum и ещё 3 3 часа назад
США пересмотрят дислокацию своих военных в мире
Фото: Reuters
Министерство обороны Соединённых Штатов намерено провести «глобальный обзор расположения военных сил США, ресурсов, стратегии и миссий». Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт Military Times.
Остин добавил, что в обзоре намерен высказать своё мнение и дать рекомендации главнокомандующему о том, как лучше всего распределить военные силы, «исходя из национальных интересов».

«Обзор будет проводиться под руководством исполняющего обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики в тесной консультации с председателем Объединённого комитета начальников штабов», — уточнил глава Пентагона.

Он также добавил, что военное ведомство будет «консультироваться с союзниками и партнёрами при проведении этого обзора».

«Как я сказал в свой первый день в должности, никто не может преуспеть в этом деле в одиночку», — добавил Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон приостановил перемещение американского контингента из Германии. Он подчеркнул, что подобные решения принимаются исключительно в интересах национальной безопасности США — в соответствии с американскими национальными приоритетами.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
ИА Regnum: последние новости
Высшее командование ВСУ подало в суд на минобороны Украины Высшее командование ВСУ подало в суд на минобороны Украины Потери от конфликта в Донбассе подсчитали на Украине Потери от конфликта в Донбассе подсчитали на Украине Российский фрегат уничтожил условного противника в Чёрном море Российский фрегат уничтожил условного противника в Чёрном море
Комментарии
Армия , Войска , Джейк Салливан , Ллойд Остин , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , Пентагон , Афганистан , Германия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
01:17
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
Армия
Видео протестов во Франции против карантинных мер
00:21
Видео протестов во Франции против карантинных мер
В мире
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
00:33
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
Происшествия
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
00:55
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение