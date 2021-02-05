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Москва

Пентагон проведёт обзор дислокации военных США за рубежом 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Пентагон собрался пересмотреть расположение сил США в мире
Фото: Reuters
Пентагон проведёт обзор расположения американских военных по всему миру, сообщается в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

«По распоряжению президента Министерство проведёт обзор глобального позиционирования вооружённых сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий», — говорится в сообщении.

По словам Остина, по мере проведения анализа Пентагон будет «советоваться с союзниками и партнёрами США».
Глава оборонного ведомства не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях.
Ранее сообщалось, что новая американская администрация приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части военнослужащих США из Германии.
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Армия , Войска , Ллойд Остин , Министерство обороны , Пентагон , Германия , США
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