Пентагон собрался пересмотреть расположение сил США в мире

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Ллойда Остина. Пентагон проведёт обзор расположения американских военных по всему миру, сообщается в письменном заявлении министра обороны США

«По распоряжению президента Министерство проведёт обзор глобального позиционирования вооружённых сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий», — говорится в сообщении.

По словам Остина, по мере проведения анализа Пентагон будет «советоваться с союзниками и партнёрами США».

Глава оборонного ведомства не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях.