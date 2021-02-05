Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Российский беспилотник сбили в Сирии 

Lenta.ru и ещё 7 5 февраля 2021
Российский беспилотник сбили в Сирии
Фото: Lenta.ru
Российский беспилотник «Орлан-10» сбили неподалеку от сирийского города Айн-Исса (область Ракка). Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.
Речь идет о боевом дроне, предназначенном для наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Также его используют для поисковых и ремонтных работ.
У баз России в Сирии заметили редкий самолет
По одной из версий, БПЛА (беспилотный летательный аппарат) по ошибке сбили курдские формирования, поскольку приняли его за турецкий дрон.
Канал пишет, что информация отчасти подтверждена заявлением Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), которая фиксирует нарушения прав человека в Сирии. Она сообщила, что Демократические силы Сирии (СДС) сбили турецкий беспилотник в Айн-Иссе.
Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что информация от SOHR ненадежна, хотя она служит «проверенным и надежным источником информации» для западных СМИ, передает РИА Новости.
Видео дня. Уборка снега обернулась расстрелом местных жителей
Последние новости
В США заявили о неспособности России создать МиГ-41 В США заявили о неспособности России создать МиГ-41 Названы способы узнать баланс чужой карты Названы способы узнать баланс чужой карты Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным
Комментарии 32
Армия , В мире , Мария Захарова , МИД , Сирийский центр мониторинга по правам человека , РИА Новости , Ракка , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
03:32
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
Общество Происшествия
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
00:20
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:33
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение