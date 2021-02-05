Российский беспилотник сбили в Сирии 

Российский беспилотник «Орлан-10» сбили неподалеку от сирийского города Айн-Исса (область Ракка). Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal

Речь идет о боевом дроне, предназначенном для наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Также его используют для поисковых и ремонтных работ.

По одной из версий, БПЛА (беспилотный летательный аппарат) по ошибке сбили курдские формирования, поскольку приняли его за турецкий дрон.