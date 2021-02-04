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Москва

СМИ США предсказали увеличение срока службы в российской армии 

Ura.Ru 1 час назад
В США предсказали увеличение срока службы в российской армии
Фото: ТАСС
Срок обязательной службы для призывников в вооруженных силах РФ в ближайшее время может увеличиться до полутора-двух лет. Такой прогноз сделал американский журнал The National Interest, основываясь на анализе данных доклада ООН «Перспективы мирового населения» (World Population Prospects).
Журналисты рассчитали, что к 2025 году Россию ждет катастрофа с комплектованием Вооруженных сил личным составом. По их мнению, к этому времени численность молодых мужчин в нашей стране неизбежно уменьшится еще на 20% — почти на три млн человек (до 11,55 млн). Еще через пять лет их останется не более 11,2 млн человек.

«Американские эксперты называют это «настоящей катастрофой» для армии России», — отмечает издание.

Собеседники The National Interest не исключают, что для поддержания боеспособности армии новобранцам снова придется служить в войсках по полтора — два года. Кроме того, они не исключают, что если «увеличение срока срочной службы Москва сочтет неприемлемым», то по примеру западных стран власти РФ начнут «российских девушек ставить в воинский строй темпами — не чета нынешним». Еще одним выходом из «демографической ямы» для вооруженных сил может стать разрешение брать на воинскую службу иностранцев, пишет «Свободная пресса».
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По данным Минобороны, в осенний призыв на срочную службу в вооруженные силы России поступили 128 тысяч новобранцев, пишет RT. В ведомстве также уточнили, что в 2020 году пришли служить в армию почти 30 тысяч военнослужащих по контракту.
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Армия , ООН , The National Interest
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