В США предсказали увеличение срока службы в российской армии

Срок обязательной службы для призывников в вооруженных силах РФ в ближайшее время может увеличиться до полутора-двух лет. Такой прогноз сделал американский журнал The National Interest, основываясь на анализе данных доклада ООН «Перспективы мирового населения» (World Population Prospects).

Журналисты рассчитали, что к 2025 году Россию ждет катастрофа с комплектованием Вооруженных сил личным составом. По их мнению, к этому времени численность молодых мужчин в нашей стране неизбежно уменьшится еще на 20% — почти на три млн человек (до 11,55 млн). Еще через пять лет их останется не более 11,2 млн человек.

«Американские эксперты называют это «настоящей катастрофой» для армии России», — отмечает издание.

Собеседники The National Interest не исключают, что для поддержания боеспособности армии новобранцам снова придется служить в войсках по полтора — два года. Кроме того, они не исключают, что если «увеличение срока срочной службы Москва сочтет неприемлемым», то по примеру западных стран власти РФ начнут «российских девушек ставить в воинский строй темпами — не чета нынешним». Еще одним выходом из «демографической ямы» для вооруженных сил может стать разрешение брать на воинскую службу иностранцев, пишет «Свободная пресса».

По данным Минобороны, в осенний призыв на срочную службу в вооруженные силы России поступили 128 тысяч новобранцев, пишет RT. В ведомстве также уточнили, что в 2020 году пришли служить в армию почти 30 тысяч военнослужащих по контракту.