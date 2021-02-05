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Москва

РФ готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу 

BFM.RU и ещё 7 22 минуты назад
Россия готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, если в него вернутся США, передает РБК. Об этом в интервью «Ъ» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооруженными силами Константин Гаврилов.
«Полагаю, именно об этом идет речь», — ответил он на вопрос о заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия «будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе», если к выполнению условий договора вернутся США с намерением пересмотреть свой выход из соглашения.
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Армия , Видео , Политика , Сергей Лавров , Газета "Коммерсантъ" , Австрия , Вена , Дон , Италия , Москва , США
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