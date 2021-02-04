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Москва

Москва готова пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Москва может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу
Фото: Газета.Ru
Российская сторона может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что процесс выхода России из ДОН пока не начался. Также министр говорил, что при возвращении США к полному выполнению этого договора Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
Гаврилов, комментируя заявление Лаврова, не исключил, что речь может идти о пересмотре РФ решения о начале внутригосударственных процедур.

"Полагаю, именно об этом идет речь", — сказал он в интервью "Коммерсанту".

По его словам, в настоящее время команда президента США Джо Байдена изучает вопрос о возвращении Соединенных Штатов в ДОН. 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН. Ранее в Госдуме заявили, что итоговое решение по выходу из Договора по открытому небу будет приниматься российской стороной после диалога с администрацией избранного президента США Джо Байдена.
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Комментарии
Армия , Политика , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Госдума , Австрия , Вена , Дон , Италия , Москва , США
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