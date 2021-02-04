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Москва

МИД: РФ будет готова пересмотреть решение о выходе из ДОН при соответствующем настрое США 

ТАСС и ещё 4 24 минуты назад
Москва допустила пересмотр решения о выходе из ДОН
Фото: ТАСС
Вашингтон должен четко определиться с возвращением к Договору по открытому небу (ДОН), в этом случае Москва будет готова пересмотреть свое решение о выходе из соглашения. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Что касается сигналов, то они могут быть разными — и публичными, и по доверительным каналам. Главное, чтобы в Вашингтоне четко определились с позицией, готовы они возвращаться в режим открытого неба или нет", — сказал Гаврилов в интервью газете "Коммерсантъ" об ожиданиях российской стороны.

Он добавил, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает вопрос о возвращении к ДОН.
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Дипломат подчеркнул, что Россия в любом случае будет исполнять свои обязательства по ДОН в полном объеме до завершения процесса выхода из соглашения. Однако не все участники договора отличаются таким же неукоснительным соблюдением его положений. Так, по словам Гаврилова, европейские страны уже отказывали российской стороне в праве пролета, именно поэтому Москва требовала от них гарантий, что они впредь не станут закрывать свою территорию с американскими военными объектами.

"Скрывать не буду, такие прецеденты были", — сказал Гаврилов. Он пояснил, что подобные случаи происходил до выхода США из ДОН, а европейские партнеры объясняли это соображениями безопасности. "Но предлог найти легко, если есть желание ограничить право пролета. Мы настаивали на гарантиях именно потому, что хотели избежать повторения таких инцидентов в будущем . Мы хотели подстраховаться, чтобы такое не повторялось, особенно над объектами США", — отметил дипломат.

Гаврилов напомнил, что Россия и Белоруссия по договору входят в одну группу государств-участников, однако Минск самостоятельно будет определять перспективы своего дальнейшего участия в ДОН. "Наши белорусские коллеги были в курсе того, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. Это было воспринято белорусской стороной с пониманием. Как дальше будет развиваться ситуация, останется ли Белоруссия в договоре, не останется — это решать белорусской стороне", — заключил руководитель делегации РФ.

О ситуации с ДОН

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова конструктивно рассмотреть ситуацию вокруг Договора по открытому небу при полном возвращении США к соглашению.
15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство объяснило такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях, то есть после выхода из него США. По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям договора.
Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.
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Комментарии 8
Армия , Политика , Джозеф Байден , Сергей Лавров , МИД , Администрация США , Газета "Коммерсантъ" , Австрия , Вена , Дон , Италия , Москва , США
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