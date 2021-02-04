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Москва

Польша смоделировала войну с Россией и проиграла её за пять дней 

News.ru 1 час назад
Польша за пять дней проиграла учебную войну России
Фото: Reuters
В Польше прошли крупнейшие учения «Зима-20», в рамках которых войска должны были смоделировать военный конфликт при наступлении сил на страну с востока. Учения показали, что если сильный противник атакует страну с восточного фронта, где государство граничит с Белоруссией и Россией, войска противника смогут занять Варшаву уже на пятые сутки.
В штабных учениях приняли участие несколько тысяч офицеров армии Польши. Учебная «война» предполагала, что на вооружении в польских ВС уже есть новые системы вооружений, которые только поступят в страну в ближайшие девять лет. Это американские ЗРК Patriot, системы залпового огня HIMRAS и истребители F-35, пишет РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.
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За учениями наблюдал лично президент Польши Анджей Дуда. Их результат был засекречен.
План военных манёвров «Зима-20» заключался в том, чтобы оборонная мощь Польши продемонстрировала возможность сопротивляться мощной агрессии с восточного направления в течение 22 дней. Однако польские войска в смоделированном конфликте без боя в первый же день сдали города Люблин и Белосток, а на четвёртый день войска условного противника уже должны были окружить Варшаву.
Отмечается, что многие приказы верховного командования не исполнялись дивизиями, командиры которых не понимали толком поступающих команд.
К концу пятого дня конфликта противник дошёл до Вислы, вёл ожесточённые бои за Варшаву, а флот и авиация Польши были полностью уничтожены.

Фактически через пять дней война была проиграна, и польские вооружённые силы были разгромлены, — делает вывод польская газета Interia.

Ранее NEWS.ru писал, что ВВС США намерены передислоцировать более 200 военнослужащих с авиабазы в Техасе на аэродром Орланд в Норвегию, куда в скором времени будут переброшены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для выполнения заданий.
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Комментарии 211
Армия , Войска , Анджей Дуда , НАТО , РИА Новости , Варшава , Польша
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