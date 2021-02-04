Польша за пять дней проиграла учебную войну России

Польше прошли крупнейшие учения «Зима-20», в рамках которых войска должны были смоделировать военный конфликт при наступлении сил на страну с востока. Учения показали, что если сильный противник атакует страну с восточного фронта, где государство граничит с Белоруссией Россией , войска противника смогут занять Варшаву уже на пятые сутки.

В штабных учениях приняли участие несколько тысяч офицеров армии Польши. Учебная «война» предполагала, что на вооружении в польских ВС уже есть новые системы вооружений, которые только поступят в страну в ближайшие девять лет. Это американские ЗРК Patriot, системы залпового огня HIMRAS и истребители F-35, пишет РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

За учениями наблюдал лично президент Польши Анджей Дуда . Их результат был засекречен.

План военных манёвров «Зима-20» заключался в том, чтобы оборонная мощь Польши продемонстрировала возможность сопротивляться мощной агрессии с восточного направления в течение 22 дней. Однако польские войска в смоделированном конфликте без боя в первый же день сдали города Люблин и Белосток, а на четвёртый день войска условного противника уже должны были окружить Варшаву.

Отмечается, что многие приказы верховного командования не исполнялись дивизиями, командиры которых не понимали толком поступающих команд.

К концу пятого дня конфликта противник дошёл до Вислы, вёл ожесточённые бои за Варшаву, а флот и авиация Польши были полностью уничтожены.

Фактически через пять дней война была проиграна, и польские вооружённые силы были разгромлены, — делает вывод польская газета Interia.

Ранее NEWS.ru писал, что ВВС США намерены передислоцировать более 200 военнослужащих с авиабазы в Техасе на аэродром Орланд в Норвегию, куда в скором времени будут переброшены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для выполнения заданий.