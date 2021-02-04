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Москва

Ресурс Sohu: комплекс С-350 является «мечом» России, который полностью готов к бою 

Аргументы Недели 18 минут назад
В Китае С-350 назвали готовым к бою «мечом»
Фото: ТАСС
Зенитный ракетный комплекс С-350 является «мечом» России, который в настоящий момент полностью готов к бою. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Как констатирует сайт Sohu, к особенностям С-350 относится то, что он оснащен тремя типами ракет класса «земля-воздух». Предназначение системы — противодействие воздушным, крылатым и баллистическим ракетным целям.
Разработка С-350 стартовала в 2007 году. Первая данная система была поставлена в армию РФ спустя тринадцать лет.
В процитированной публикации отмечается, что Россия долго точила свой «меч» в лице С-350, однако сейчас он полностью готов к бою.
Ранее в четверг издание «Репортер» написало, что Швеция укрепляет свою армию, готовясь к возможному военному противостоянию с РФ.
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Армия , Швеция
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