Пентагон обнаружил заговорщиков в своих рядах 

Глава Пентагона Ллойд Остин приказал приостановить плановую деятельность воинских частей для борьбы с экстремизмом и расизмом в рядах военных. Эта проблема стала особенно актуальной после того, как выяснилось, что в штурме Капитолия 6 января участвовали действующие и бывшие военнослужащие. Между тем ФБР Минюст продолжают предъявлять обвинения участникам погрома. Организаторы штурма могут попасть за решётку на 20 лет.

В Пентагоне не уточнили, как именно собираются избавиться от ультранационалистов в своих рядах, но анонсировали, что этот вопрос будет поднят на серии мероприятий в течение ближайших двух месяцев. В ходе них плановая активность воинских частей будет приостанавливаться на несколько часов или суток, чтобы привлечь внимание военнослужащих к конкретной проблеме. В последний раз серия подобных тематических «линеек» была посвящена борьбе с суицидом.

Мы не знаем, как мы сможем добиться этого [избавления от экстремистов в своих рядах] значимым, продуктивным и ощутимым образом, и именно поэтому он (министр обороны. — NEWS.ru) приказал приостановить плановую активность, — заявил репортёрам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Судя по всему, оборонное ведомство действительно не до конца понимает, как выявить ненадёжные элементы в своих рядах, поэтому приказ Остина может стать всего лишь символическим шагом, демонстрирующим, что Пентагон в курсе проблемы и пытается с ней бороться, считает Reuters.

Тем временем ФБР и Минюст продолжают искать участников штурма Капитолия и предъявлять им обвинения. Самые серьёзные статьи вменяют членам и руководителям ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни»). Так, член отделения группировки в Сиэтле Этан Нордин на днях был арестован на основании того, что он возглавлял группу из 100 человек, громившую Капитолий. Другой сторонник Proud Boys, Николас Декарло из Техаса, обвиняется в заговоре и подстрекательстве к мятежу. Максимальное наказание по этим статьям составляет 20 лет тюремного заключения.

Не ушёл от наказания и, пожалуй, самый известный участник штурма Капитолия, Джейкоб Энтони Чэнсли, называющий себя шаманом. Ему предъявлены обвинения в насильственном проникновении и хулиганстве. Адвокаты Чэнсли просили Дональда Трампа помиловать его, подчёркивая, что шаман-самозванец никому не причинил вреда, но в последние дни президентства миллиардер не стал выпускать помилования в отношении погромщиков. Однако некоторых послаблений для Чэнсли юристам всё же удалось добиться: в тюрьме для него создали специальное меню, так как обычную пищу он отказался принимать, ссылаясь на шаманские запреты.

Шаман Джейкоб, можно сказать, ещё легко отделался. Тем погромщикам, которые повредили государственную собственность, грозит тюремное заключение до 10 лет. Иронично, что наказание по этой статье в июне 2020 года ужесточил лично Трамп. Эта мера изначально была направлена на участников протестов против расовой дискриминации, громивших памятники генералам Конфедерации. Теперь же жёсткое наказание грозит сторонникам Трампа.

Подозреваемые отчасти сами содействовали своей поимке, снимая видео штурма и позируя. На некоторых же просто донесли собственные родственники. Таким образом, например, был арестован военный лётчик в отставке Ларри Брок, которого узнала на фотографии бывшая жена.

Я боялась, что он будет там, — сообщила она ФБР. — Я думаю, вы тоже знали, что он там. Его фотография была настолько хорошей, что я сразу же его узнала.

Всего по следам захвата Капитолия, по данным на конец января, правоохранительные органы идентифицировали 400 погромщиков, из которых арестовали 135.

Помимо военнослужащих в числе захватчиков оказались и полицейские из других штатов, и даже чемпион по плаванию и призёр Олимпийских игр Клит Келлер. Последнего грозили лишить медалей за участие в погроме, но в истории таких прецедентов почти не было. Сохраняли свои призы даже те чемпионы, которых осудили по более тяжким статьям.