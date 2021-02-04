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Москва

В Эстонии заявили о нарушении границы российским военным самолетом 

РИА Новости 1 час назад
Российский Ил-76 обвинили в нарушении границы Эстонии
Фото: РИА Новости
Эстонские военные утверждают, что российский военный самолет Ил-76МД якобы нарушил воздушную границу балтийской республики.

"Российский военный самолет Ил-76МД нарушил в среду воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты", — сообщила в четверг пресс-служба главного штаба сил обороны.

Самолет следовал с включенным транспондером, но в момент нахождения в воздушном пространстве Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.
По данным главного штаба, МИД страны вызвал в четверг посла России в Эстонии Александра Петрова, которому была вручена соответствующая нота.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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Армия , Александр Петров , МИД
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