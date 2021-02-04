Российский Ил-76 обвинили в нарушении границы Эстонии

Эстонские военные утверждают, что российский военный самолет Ил-76МД якобы нарушил воздушную границу балтийской республики.

"Российский военный самолет Ил-76МД нарушил в среду воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты", — сообщила в четверг пресс-служба главного штаба сил обороны.

Самолет следовал с включенным транспондером, но в момент нахождения в воздушном пространстве Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

По данным главного штаба, МИД страны вызвал в четверг посла России в Эстонии Александра Петрова , которому была вручена соответствующая нота.

Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.