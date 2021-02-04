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Эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Эсминец ВМС США проследовал через Тайваньский пролив
Фото: Wikipedia
Боевой корабль ВМС США в четверг совершил проход через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу 7-го флота США.
Речь идет об эсминце USS John S. McCain с управляемым ракетным вооружением. Отмечается, что он проследовал через Тайваньский пролив "в соответствии с международным правом", "демонстрируя приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".
Это первый случай появления американских кораблей в проливе со времени инаугурации президента Джо Байдена. Подобные шаги создают риск усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.
Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.
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Комментарии
Армия , Джозеф Байден , Китай , Пекин , США , Тайвань
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