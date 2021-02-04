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В ЛНР заподозрили Украину в подготовке наступления в Донбассе 

Lenta.ru и ещё 4 11 часов назад
В ЛНР заподозрили Украину в подготовке наступления в Донбассе
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заподозрили Киев в подготовке нового наступления на позиции ополчения в Донбассе. Об этом заявил подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала НСН.
Марочко указал на участившиеся обстрелы и активизацию наступательных учений в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ), высказав мнение, что обострившееся напряжение в украинском обществе может толкнуть Киев на активизацию конфликта для «глушения недовольства».
Подполковник добавил, что самопровозглашенным республикам было бы спокойнее, если бы Россия начала поставлять в регион если не летальное оружие, то хотя бы средства бронезащиты. «Средства связи, средства обнаружения — все это сильно укрепило бы боеспособность нашей армии», — подчеркнул военный.
2 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Ранее сообщалось, что поставки вооружений США на Украину стали рекордными. Так, за прошедший год Вашингтон продал Киеву оружие на сумму в 510,5 миллиона долларов, что почти в два раза превышает суммы за 2019 год.
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Комментарии
Армия , Энтони Блинкен , Андрей Марочко , Дмитрий Кулеба , Киев , Республика Крым , США
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