В ЛНР заподозрили Украину в подготовке наступления в Донбассе 

Вооруженные силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заподозрили Киев в подготовке нового наступления на позиции ополчения в Донбассе. Об этом заявил подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала НСН.

Марочко указал на участившиеся обстрелы и активизацию наступательных учений в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ), высказав мнение, что обострившееся напряжение в украинском обществе может толкнуть Киев на активизацию конфликта для «глушения недовольства».

Подполковник добавил, что самопровозглашенным республикам было бы спокойнее, если бы Россия начала поставлять в регион если не летальное оружие, то хотя бы средства бронезащиты. «Средства связи, средства обнаружения — все это сильно укрепило бы боеспособность нашей армии», — подчеркнул военный.