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Москва

Эксперт: США разместили киберподразделения в Черногории, Македонии и на Украине 

ТАСС 1 час назад
Эксперт: США разместили киберподразделения на Украине
Фото: Reuters
США стали размещать свои киберподразделения по всему миру, они уже внедрены на территориях Черногории, Северной Македонии, Украины. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Под предлогом защиты выборов инфраструктурами союзников в настоящее время по всему миру разворачиваются американские киберподразделения. Согласно официальным данным военных ведомств, американские киберкоманды разместили своих специалистов на территории Черногории, Македонии, Украины", — сказал Мурашов.

Он отметил, что формулировка их заявлений позволяет предположить, что этот список не является полным.
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Армия , Македония , США , Черногория
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