Эксперт: США разместили киберподразделения на Украине

"Под предлогом защиты выборов инфраструктурами союзников в настоящее время по всему миру разворачиваются американские киберподразделения. Согласно официальным данным военных ведомств, американские киберкоманды разместили своих специалистов на территории Черногории, Македонии, Украины", — сказал Мурашов.