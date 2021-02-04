Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Впервые взлетевший аналог Су-57 от Boeing показали на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
Изготовленный для ВВС США истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle впервые поднялся в воздух. Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте компании Boeing. 90-минутный полет был выполнен из международного аэропорта Сент-Луиса.
Новейший многофункциональный истребитель называют аналогом российского Су-57. Он оснащен электродистанционной системой управления, радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и современной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Планируется, что он станет самой совершенной версией F-15 Eagle. Первые две летательные боевые машины в скором времени поступят на вооружение ВВС США.
Армия , Видео , Войска , Boeing
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
03:41
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
Шоу-бизнес
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
04:11
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
Наука и техника
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
02:40
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
В мире
Видео беспилотного исследовательского парусника
01:33
Видео беспилотного исследовательского парусника
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение