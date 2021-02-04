Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США

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Изготовленный для ВВС США истребитель четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle впервые поднялся в воздух. Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте компании Boeing . 90-минутный полет был выполнен из международного аэропорта Сент-Луиса.

Новейший многофункциональный истребитель называют аналогом российского Су-57. Он оснащен электродистанционной системой управления, радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и современной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Планируется, что он станет самой совершенной версией F-15 Eagle. Первые две летательные боевые машины в скором времени поступят на вооружение ВВС США.