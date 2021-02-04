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Российскую «Армату» продадут 

Lenta.ru 33 минуты назад
Россия начнет продавать «Армату»
Фото: ТАСС
Россия начнет продавать танки Т-14 «Армата», передает РИА Новости, ссылаясь на Рособоронэкспорт.
Согласно данным компании, на танк «оформлен рекламный паспорт».

«В ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — заявили в ведомстве.

Агентство же отмечает, что ближайшей зарубежной выставкой, на которой может быть продемонстрирована экспортная версия танка, станет International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2021 в ОАЭ.
В ноябре прошлого года «Звезда», ссылаясь на данные из конфиденциальных источников в оборонно-промышленном комплексе, передавала, что принципиально новое поколение российских танков, которые, в частности, могут заменить машины Т-14 «Армата», может получить электротермохимическую пушку (ЭТХП).
В сентябре телеканал в одной из передач показал сборку данного танка в цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что Вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
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Комментарии
Армия , Юрий Борисов , Уралвагонзавод , Рособоронэкспорт , РИА Новости
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