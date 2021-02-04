США и Южная Корея проведут учения в марте

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Военные круги Южной Кореи США ведут тесные переговоры о проведении совместных командно-штабных учений, запланированных на начало марта, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхана.

По его словам, учения, носящие оборонительный характер, пройдут в соответствии с планом.

Ранее министр обороны Южной Кореи Со Ук сообщил, что учения являются регулярными, а так же отметил, что южнокорейская сторона готова обсудить подробности с КНДР по военным каналам, чтобы снизить напряжённости в регионе.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса совместные учения США и Южной Кореи проходили в упрощённом формате.