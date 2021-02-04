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Ракетные комплексы ЧФ уничтожили корабль «противника» в Черном море 

РИА Новости Крым и ещё 2 1 час назад
Ракетные комплексы уничтожили корабль «противника» в Черном море
Фото: РИА Новости
Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота в ходе учений на полигоне боевой подготовки "Опук" отработали уничтожение корабля условного противника. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
По легенде учения, дивизион "Бал" обнаружил корабль условного противника и приступил к его сопровождению. После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты ракетного комплекса выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель, роль которой выполнял корабельный щит-мишень, была уничтожена.
В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район. После этого они развернули комплекс и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей. Учения прошли согласно плану боевой подготовки сил Черноморского флота.
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