Ракетные комплексы уничтожили корабль «противника» в Черном море

Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота в ходе учений на полигоне боевой подготовки "Опук" отработали уничтожение корабля условного противника. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

По легенде учения, дивизион "Бал" обнаружил корабль условного противника и приступил к его сопровождению. После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты ракетного комплекса выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель, роль которой выполнял корабельный щит-мишень, была уничтожена.

В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район. После этого они развернули комплекс и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей. Учения прошли согласно плану боевой подготовки сил Черноморского флота.