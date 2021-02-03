Байден отказался отменять решение Трампа о космических войсках

"Они (космические войска) совершенно точно имеют полную поддержку администрации Байдена, мы не пересматриваем решение о создании космических войск, и стремление министерства обороны больше сконцентрироваться на наличии ресурсов для реагирования на растущие угрозы в космосе уже продолжительное время является темой внимания обеих партий", — сказала Псаки.

Пресс-секретарь Байдена попала в неприятное положение и вынуждена была объясняться после неудачной шутки в ходе брифинга во вторник, где ее спросили о космических войсках.

Продемонстрировав иронию над новым родом войск днем в ходе брифинга, вечером того же дня Псаки написала в Twitter, что администрация будет продолжать взаимодействовать с космическими войсками и планирует пригласить их представителей на брифинг в Белый дом. Тем не менее, республиканцы в конгрессе уже потребовали от Псаки извинений за неудачную шутку. Отвечая на вопрос о том, будет ли она извиняться, пресс-секретарь напомнила о своем сообщении в соцсетях и сказала: "может быть, они не читают Twitter".