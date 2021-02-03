Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Псаки рассказала о будущем космических войск при администрации Байдена 

РИА Новости 40 минут назад
Байден отказался отменять решение Трампа о космических войсках
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что администрация президента Джо Байдена не намерена пересматривать решение экс-президента США Дональда Трампа о создании космических сил, об этом она заявила на брифинге в среду.

"Они (космические войска) совершенно точно имеют полную поддержку администрации Байдена, мы не пересматриваем решение о создании космических войск, и стремление министерства обороны больше сконцентрироваться на наличии ресурсов для реагирования на растущие угрозы в космосе уже продолжительное время является темой внимания обеих партий", — сказала Псаки.

Пресс-секретарь Байдена попала в неприятное положение и вынуждена была объясняться после неудачной шутки в ходе брифинга во вторник, где ее спросили о космических войсках.
Продемонстрировав иронию над новым родом войск днем в ходе брифинга, вечером того же дня Псаки написала в Twitter, что администрация будет продолжать взаимодействовать с космическими войсками и планирует пригласить их представителей на брифинг в Белый дом. Тем не менее, республиканцы в конгрессе уже потребовали от Псаки извинений за неудачную шутку. Отвечая на вопрос о том, будет ли она извиняться, пресс-секретарь напомнила о своем сообщении в соцсетях и сказала: "может быть, они не читают Twitter".
Космические войска были созданы по указанию Трампа. Они входят в структуру Пентагона в качестве отдельного рода войск для обеспечения и защиты интересов США в космосе.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Последние новости
Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии
Армия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , Пентагон , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение