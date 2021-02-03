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США подняли в воздух «самолет судного дня» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
США подняли в воздух «самолет судного дня»
Фото: Reuters
«Самолет судного дня» Boeing E-4B Nightwatch взлетел с авиабазы МакДилл. Об этом сообщают СМИ.

«Boeing E-4B Nightwatch взлетел с авиабазы МакДилл и направляется на север страны. Посмотрим где будет конечный пункт назначения», — сообщает телеграм-канал «Записки охотника».

Самолет совершил посадку на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо.
Boeing E-4B предназначен для президента, министра обороны и членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. Аппарат может оставаться в воздухе до 7 суток, так как имеет возможность дозаправки. Кабина пилота оборудована всем необходимым для ведения военных действий.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в будущем возможна ядерная война с Россией или Китаем. Мы собрали список игр о жизни в постапокалиптическом мире.
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Армия , Boeing , ФедералПресс , Китай , США
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