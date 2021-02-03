Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

ООН прокомментировала продление ракетного договора 

Lenta.ru 40 минут назад
ООН приветствовала продление ракетного договора
Фото: @brendenvarma
ООН прокомментировала продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал это первым шагом к активизации контроля над ядерными вооружениями. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы приветствуем продление на пять лет СНВ-3, который является средством поддержания проверяемых лимитов двух крупнейших в мире ядерных арсеналов», — заявил Дюжаррик.

Он также призвал стороны соглашения использовать эти пять лет, чтобы добиться других договоренностей в сфере сокращения вооружений.
3 февраля Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении ДСНВ, об этом объявил МИД России. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.
Договор предусматривает, что у каждой из сторон не должно быть более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Суммарно на них может быть не более 1550 боеголовок.
Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых бомбардировщиков не должно превышать 800.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Последние новости
Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца трусливым шакалом Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца трусливым шакалом МИД России объявил о продлении ракетного договора с США МИД России объявил о продлении ракетного договора с США Украинская оппозиция начнет процедуру импичмента Зеленского Украинская оппозиция начнет процедуру импичмента Зеленского
Комментарии
Армия , Стефан Дюжаррик , МИД , ООН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение