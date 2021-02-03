Согласно данным КТРВ, ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу "пустил — забыл". Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части — 60 кг.

"В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера "О1", — отмечает издание.

По его данным, "документация на изделие РВВ-БД передана в АО "КТРВ" для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий".