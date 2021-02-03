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Москва

В России завершили госиспытания экспортной ракеты «воздух — воздух» большой дальности 

ТАСС 27 минут назад
В России испытали экспортную ракету «воздух — воздух» большой дальности
Фото: ТАСС
Государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты "воздух — воздух" большой дальности РВВ-БД проведены в России, сообщается в корпоративной газете "Вымпел" госМКБ "Вымпел" (специализируется на разработке ракет "воздух — воздух", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).
Согласно данным КТРВ, ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу "пустил — забыл". Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части — 60 кг.

"В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера "О1", — отмечает издание.

По его данным, "документация на изделие РВВ-БД передана в АО "КТРВ" для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий".
Бывший агент ЦРУ заподозрил Россию в применении секретного оружия
В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review сообщали, что разрабатываемая КТРВ российская ракета РВВ-БД способна поразить воздушную цель на очень большом удалении, а "тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет".
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Комментарии
Армия , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ЦРУ
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