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Турецкую противокорабельную ракету испытали в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Турция испытала противокорабельную ракету в Черном море
Фото: Turkishnavy.net
Турция провела в Черном море успешное испытание первой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) Atmaca собственного производства дальнего радиуса действия, сообщило минобороны республики.

«Произведен успешный запуск управляемой крылатой ракеты Atmaca отечественной разработки с борта корвета Kinaliada в Черном море», — передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства Турции.

Ракета Atmaca класса «земля-земля» производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году.
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости
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