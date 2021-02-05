Турция испытала противокорабельную ракету в Черном море

Турция провела в Черном море успешное испытание первой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) Atmaca собственного производства дальнего радиуса действия, сообщило минобороны республики.

«Произведен успешный запуск управляемой крылатой ракеты Atmaca отечественной разработки с борта корвета Kinaliada в Черном море», — передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства Турции.

Ракета Atmaca класса «земля-земля» производится турецкой компанией Roketsan, которая является одним из крупнейших производителей оружия в стране и оборонным подрядчиком. Первые испытания этой ракеты были проведены в 2016 году.