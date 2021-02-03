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Москва

ЕС призвал Россию и США сократить ядерный арсенал 

Lenta.ru 12 минут назад
ЕС призвал Россию и США сократить ядерный арсенал
Фото: РИА Новости
Страны Евросоюза призывают Россию и США сократить ядерный арсенал. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Дипломат от лица Евросоюза поприветствовал продление Москвой и Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). При этом в ЕС подчеркнули, что Россия и США, как два государства, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, несут особую ответственность в области разоружения и контроля над вооружениями.

«Мы призываем добиваться дальнейших сокращений их арсеналов, включая стратегические и нестратегические, развернутые и неразвернутые ядерные вооружения», — говорится в заявлении.

Боррель также подчеркнул, что стороны должны продолжить переговоры, чтобы заложить основу для подписания новых соглашений в области контроля над вооружениями.
Ранее 3 февраля МИД России объявил о продлении ДСНВ с США. Москва и Вашингтон обменялись соответствующими нотами. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.
Соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений было подписано в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Оно вступило в силу в 2011 году, срок его действия истекал в феврале 2021-го.
Договор предусматривает, что у каждой из сторон не должно быть более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Суммарно на них может быть не более 1550 боеголовок.
Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых бомбардировщиков не должно превышать 800.
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Армия , Дмитрий Медведев , Барак Обама , МИД , ЕС , Москва , США
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