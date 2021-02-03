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Офис Зеленского сообщил о начале проверки боеготовности войск в Донбассе 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Украина начала проверку боеготовности войск в Донбассе
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести проверку готовности органов военного управления и воинских частей к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в среду офис главы государства.

"К участию в инспекционной проверке привлечены представители офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Среди основных целей инспекции названо определение эффективности мер всестороннего обеспечения находящихся в зоне силовой операции подразделений со стороны руководства Минобороны и командования Вооруженных сил Украины. Кроме того, она должна "выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности".
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По итогам проверки для Зеленского подготовят доклад с предложениями по наращиванию возможностей Вооруженных сил Украины.
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Армия , В мире , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Киев
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