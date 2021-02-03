ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ 

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«ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет», — говорится в заявлении Борреля.

По его словам, ЕС придаёт особое значение данному договору, принимая во внимание его ключевое значение для международной и европейской безопасности.

Также в ЕС призвали добиться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов России и США.