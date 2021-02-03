ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствует продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет», — говорится в заявлении Борреля.
По его словам, ЕС придаёт особое значение данному договору, принимая во внимание его ключевое значение для международной и европейской безопасности.
Также в ЕС призвали добиться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов России и США.
Ранее НАТО также приветствовало продление Москвой и Вашингтоном ДСНВ.