Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ
Фото: globallookpress.com
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствует продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«ЕС приветствует соглашение, достигнутое Россией и США, по продлению ДСНВ на дополнительные пять лет», — говорится в заявлении Борреля.

По его словам, ЕС придаёт особое значение данному договору, принимая во внимание его ключевое значение для международной и европейской безопасности.
Также в ЕС призвали добиться дальнейшего сокращения ядерных арсеналов России и США.
Ранее НАТО также приветствовало продление Москвой и Вашингтоном ДСНВ.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
RT на русском: последние новости
Власти Украины проверят боеготовность войск в Донбассе Власти Украины проверят боеготовность войск в Донбассе В Госдуме оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны с Россией В Госдуме оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны с Россией Советник Байдена прокомментировал продление ДСНВ Советник Байдена прокомментировал продление ДСНВ
Армия , Жозеп Боррель , ЕС , НАТО , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение