В Айдахо разбился военный вертолет 

"Трое служащих Национальной гвардии Айдахо умерли минувшей ночью, после того как их вертолет UH-60 Black Hawk разбился южнее Лаки-Пик, близ Бойсе. Все три служащих, находившихся на борту, были пилотами, совершавшими обычный тренировочный полет", — говорится в сообщении.