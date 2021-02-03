В НАТО приветствовали продление ДСНВ 

Североатлантический альянс приветствует и полностью поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Соединёнными Штатами Россией . Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Союзники по НАТО считают, что новый Договор способствует международной стабильности, и вновь выражают свою решительную поддержку его дальнейшей реализации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что члены НАТО «полны решимости» поддерживать действующие соглашения и обязательства в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения. Они также выступают за дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями для безопасности альянса.