В НАТО приветствовали продление ДСНВ 

Североатлантический альянс приветствует и полностью поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Соединёнными Штатами и Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
«Союзники по НАТО считают, что новый Договор способствует международной стабильности, и вновь выражают свою решительную поддержку его дальнейшей реализации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что члены НАТО «полны решимости» поддерживать действующие соглашения и обязательства в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения. Они также выступают за дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями для безопасности альянса.
«Союзники рассматривают продление договора как начало, а не конец усилий по противодействию ядерным угрозам и новым возникающим вызовам стратегической стабильности», — сказано в заявлении.
МИД России ранее объявил о вступлении в силу соглашения о продлении ДСНВ на 5 лет после обмена соответствующими нотами между Москвой и Вашингтоном.