Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В НАТО приветствовали продление ДСНВ 

Парламентская газета 1 час назад
В НАТО приветствовали продление ДСНВ
Фото: Reuters
Североатлантический альянс приветствует и полностью поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Соединёнными Штатами и Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Союзники по НАТО считают, что новый Договор способствует международной стабильности, и вновь выражают свою решительную поддержку его дальнейшей реализации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что члены НАТО «полны решимости» поддерживать действующие соглашения и обязательства в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения. Они также выступают за дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями для безопасности альянса.

«Союзники рассматривают продление договора как начало, а не конец усилий по противодействию ядерным угрозам и новым возникающим вызовам стратегической стабильности», — сказано в заявлении.

МИД России ранее объявил о вступлении в силу соглашения о продлении ДСНВ на 5 лет после обмена соответствующими нотами между Москвой и Вашингтоном.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Парламентская газета: последние новости
Козенко назвал Донбасс исконно русской территорией Козенко назвал Донбасс исконно русской территорией СМИ: американские военные похитили в Ливии российский «Панцирь-С1» СМИ: американские военные похитили в Ливии российский «Панцирь-С1» Новая стратегия позволит восстановить лес в России, заявили в кабмине Новая стратегия позволит восстановить лес в России, заявили в кабмине
Комментарии
Армия , МИД , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение