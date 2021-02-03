Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Байден рассматривает вопрос о судьбе Договора по открытому небу 

Газета.Ru 1 час назад
Байден рассмотрит вопрос о судьбе Договора по открытому небу
Фото: Reuters
Вопрос о судьбе Договора по открытому небу (ДОН) находится на рассмотрении администрации нового президента США Джо Байдена, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан. Его слова приводит "Интерфакс".

"Этот вопрос находится на рассмотрении, как и многие другие вопросы", — заявил дипломат.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что Вашингтон изучает вопрос о возвращении в ДОН. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (всего ДОН в разное время подписали 33 страны). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Газета.Ru: последние новости
Адмирал США призвал готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем Адмирал США призвал готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем Российский адмирал прокомментировал полет Су-24 рядом с эсминцем США Российский адмирал прокомментировал полет Су-24 рядом с эсминцем США Зеленский объяснил введение санкций против телеканалов Зеленский объяснил введение санкций против телеканалов
Армия , Джон Салливан , Джозеф Байден , Нед Прайс , ОБСЕ , Госдеп США , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
01:00
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
Общество
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение