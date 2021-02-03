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Москва

Норвегия предоставила США возможность для удара по России 

Ura.Ru 27 минут назад
Военно-воздушные силы США укрепляют оборону с помощью Норвегии. В скором времени туда прибудут бомбардировщики B-1B Lancer. В будущем это может стать проблемой для России, сообщают американские военные.

«Мы ценим партнерство с Норвегией и ждем новых возможностей для укрепления нашей коллективной обороны», — отметил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффи Харригян.

Его слова приводит иностранное издание The Drive.
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Сообщается также, что самолеты прибудут из Техаса на аэродром Орланд в Норвегии. Он находится в примерно в 480 километрах от Северного полярного круга, территория которого разделена между восемью странами: Норвегией, Швецией, Финляндией, Россией, США, Канадой, Данией и Исландией.
Ранее российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик «Флакон-20» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. При этом нарушения границы РФ не было допущено. В декабре 2020 года российский Су-30 перехватил над Черным морем еще несколько единиц военной разведывательной техники — самолеты-разведчики США и Франции, напоминает RT.
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Армия , Видео
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