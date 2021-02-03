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Украина оценила ущерб из-за войны в Донбассе 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Украина оценила ущерб из-за войны в Донбассе
Фото: РИА Новости
Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, вице-премьер Алексей Резников оценил материальные потери Украины из-за войны на юго-востоке страны в 120 миллиардов долларов, пишет издание «Левый берег».
По его словам, в настоящее время практически невозможно посчитать, сколько государственного имущества осталось у Киева на не подконтрольной ему территории, как нереально рассчитать и потери частного сектора из-за конфликта. Вице-премьер подчеркнул, что Украина будет искать все новые источники на восстановление Донбасса после войны, в том числе и привлекать западное финансирование.
Он также отметил, что по оценке Венского института международных экономических исследований, государству на восстановление региона потребуется как минимум 22 миллиарда долларов.

«Все это — приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны — факт», — отметил Резников.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович оценил сумму, необходимую на восстановление Донбасса в 15 — 21 миллиард долларов. Он заявил, что Киев уже сумел найти инвесторов, готовых инвестировать в регион.
Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.
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Армия , Алексей Резников , Киев
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