Россия поставит Индии первую партию С-400 до конца года 

Россия поставит в Индию первый полк систем ПВО С-400 до конца текущего года. Об этом заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов, передает РИА "Новости".
Он отметил, что поставка техники ведется по графику, а в январе в Россию прибыли индийские специалисты для обучения работе с С-400. Москва и Нью-Дели договорились о поставках С-400 в октябре 2018 года.
Как сообщалось ранее, все предусмотренные контрактом системы ПВО Индия получит до конца 2024 года.