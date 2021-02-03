Россия поставит Индии первую партию С-400 до конца года 

Он отметил, что поставка техники ведется по графику, а в январе в Россию прибыли индийские специалисты для обучения работе с С-400. Москва и Нью-Дели договорились о поставках С-400 в октябре 2018 года.

Как сообщалось ранее, все предусмотренные контрактом системы ПВО Индия получит до конца 2024 года.