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Москва

Россия поставит Индии первую партию С-400 до конца года 

Газета.Ru 2 часа назад
Россия поставит Индии первую партию С-400 до конца года
Фото: РИА Новости
Россия поставит в Индию первый полк систем ПВО С-400 до конца текущего года. Об этом заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов, передает РИА "Новости".
Он отметил, что поставка техники ведется по графику, а в январе в Россию прибыли индийские специалисты для обучения работе с С-400. Москва и Нью-Дели договорились о поставках С-400 в октябре 2018 года.
Как сообщалось ранее, все предусмотренные контрактом системы ПВО Индия получит до конца 2024 года.
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Армия , Владимир Дрожжов , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости
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