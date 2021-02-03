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В Греции найдены обломки разбившегося учебно-тренировочного самолета 

ИА Regnum 2 часа назад
В Греции нашли обломки разбившегося учебно-тренировочного самолета
Фото: РИА Новости
В горах в районе Дикорфо в северной части Греции найдены обломки учебно-тренировочного самолета, который пропал с экранов радаров в области Восточная Загори неподалеку от города Янина 31 января. Об этом 3 февраля сообщает телеканал Skai.
Уточняется, что активные поиски двухместного самолета, на борту которого был один человек, велись на протяжении трех дней с участием ВВС Греции, подразделений противопожарной службы, альпинистов из специального отряда по борьбе с природными катастрофами, полицейских, сотрудников Красного Креста и добровольцев.
При этом обломки самолета нашли местные охотники.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля учебно-тренировочный самолет пропал с радаров на севере Греции около города Янина.
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Армия , Международный комитет Красного Креста , Греция , Янина
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