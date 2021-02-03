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Москва

F-35 победили российские Су-30 в выдуманном американцами бою 

News.ru 1 час назад
F-35 победили российские Су-30 в выдуманном американцами бою
Фото: globallookpress.com
В США прошли учения Red Flag («Красный флаг»), в ходе которых американская авиация «победила» российские Су-30. В бою с предполагаемым противником участвовали истребители четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle и Typhoon.
Как пишет издание Popular Mechanics, для успешной операции указанные самолёты координировались самолётом боевого управления и целеуказания E-8 (Joint STARS). А скрытое сопровождение вели истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Статья была посвящена созданию последней версии боевого истребителя — F-35.
По сценарию американские, британские и австралийские военно-воздушные силы пробили сеть противовоздушной обороны (ПВО) противника и встретили его самолёты, которые были выкрашены в Су-30.

В конечном итоге победу одержал F-35, сломав одну из самых передовых сетей ПВО в мире и передав данные на оснащённые ракетами истребители, такие как F-16, — сказано в статье.

Основным преимуществом F-35 журналисты издания считают вычислительную мощность, а не скорость или ракетное вооружение самолёта. Минус — высокая стоимость машины, связанная с её программным обеспечением.
Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.

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Комментарии
Армия , Пентагон , США
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