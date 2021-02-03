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Москва

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК ДНР 

ИА Regnum 1 час назад
За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 3 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 11 мин калибра 120 мм, 11 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, а также гранатомёты СПГ.
«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Сигнальное, Еленовка, Сосновское, Ленинское, Шевченко», — сказано в сообщении.
В посёлке шахты 6/7 повреждены три дома на улице Смирнова, в населённом пункте Сигнальное зафиксированы повреждения четырёх домов на улице Гагарина и одного дома на улице Пионерская.
«Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — 40 единиц», — добавили в СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела посёлка шахты 6/7 был тяжело ранен мирный житель.
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Армия , Горловка , Донецкий
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