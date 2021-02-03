Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ 

Вадим Дроздов 1 час назад
2 февраля Министерство обороны Российской Федерации показало видео с селекторного совещания руководства ВС РФ под председательством Сергея Шойгу.
"В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. Начиная работу, Министр обороны поздравил всех участников совещания с днем воинской славы России, — Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. В ходе совещания были обсуждены ситуация с коронавирусной инфекцией в ВС РФ, ход реализации гособоронзаказа на поставку и сервисное обслуживание авиатехники и исполнение Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года", — говорится в комментарии к видео.
Армия , Видео , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НЦУО РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
05:32
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
Наука и техника
Видео оглашения приговора Навальному в суде
01:57
Видео оглашения приговора Навальному в суде
Общество
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
01:58
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
Наука и техника
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
02:44
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
Происшествия
Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях
02:05
Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях
Происшествия
Видео невероятной истории Сэра Тома Мура
03:33
Видео невероятной истории Сэра Тома Мура
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение