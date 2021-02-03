2 февраля Министерство обороны Российской Федерации показало видео с селекторного совещания руководства ВС РФ под председательством Сергея Шойгу.
"В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. Начиная работу, Министр обороны поздравил всех участников совещания с днем воинской славы России, — Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. В ходе совещания были обсуждены ситуация с коронавирусной инфекцией в ВС РФ, ход реализации гособоронзаказа на поставку и сервисное обслуживание авиатехники и исполнение Стратегии обеспечения единства измерений в РФ до 2025 года", — говорится в комментарии к видео.