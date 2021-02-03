Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео 

"Наиболее сложные элементы лётной подготовки на Су-34: в Челябинской области проходят курсы повышения квалификации пилотов истребительной и бомбардировочной авиации под руководством инструктора Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. В ходе мастер-классов опытные летчики показали петли с разворотом на 90 градусов, «бочки», «кубышки», горки на средних и малых высотах, а также другие элементы боевого маневрирования. Перегрузки в кабине во время их выполнения достигают 7 единиц", — говорится в комментарии к видео.