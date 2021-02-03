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Российские миротворцы в Карабахе отработали вождение БТР на танкодроме 

ТК «Звезда» 1 час назад
Российские миротворцы в Карабахе отработали вождение БТР на танкодроме
Фото: Минобороны России
Российские БТР преодолевают препятствия на полигоне «Степанакерт».
Миротворцы проводят занятия по боевой подготовке практически ежедневно, несмотря на круглосуточное дежурство на наблюдательных постах. В этот раз экипажи бронетранспортеров отработали вождение на танкодроме, а также выполнили контрольные стрельбы по одиночным и групповым целям из штатного вооружения — автоматических пушек и спаренных пулеметов.
Ранее российские саперы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 850 гектаров территории в Нагорном Карабахе. С начала миротворческой операции инженерные подразделения очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 859,3 гектаров территории, 245,8 километров дорог, 962 домостроения, в том числе 27 социально значимых объектов. Обезвредить удалось около 24 тысяч взрывоопасных предметов.
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