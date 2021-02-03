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Москва

Видео занятий по вождению танков по снегу 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений мотострелковой бригады Северного флота по вождению гусеничной техники по сложному рельефу местности одиночно и в составе подразделения.
"Основные практические элементы, которые отрабатывают водители и механики-водители: подготовка техники и начало движения, увеличение скорости и дистанции при движении в колонне, преодоление труднопроходимых заснеженных участков местности и другие. Командиры подразделений, в свою очередь, совершенствуют навыки приёма и передачи сигналов по управлению колонной, действия при налёте авиации противника, а также преодоления условно заражённых участков местности", — говорится в комментарии.
Армия , Видео , Министерство обороны
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