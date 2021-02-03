Видео занятий по вождению танков по снегу 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений мотострелковой бригады Северного флота по вождению гусеничной техники по сложному рельефу местности одиночно и в составе подразделения.

"Основные практические элементы, которые отрабатывают водители и механики-водители: подготовка техники и начало движения, увеличение скорости и дистанции при движении в колонне, преодоление труднопроходимых заснеженных участков местности и другие. Командиры подразделений, в свою очередь, совершенствуют навыки приёма и передачи сигналов по управлению колонной, действия при налёте авиации противника, а также преодоления условно заражённых участков местности", — говорится в комментарии.