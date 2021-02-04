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Военные в США испытали новый штурмовой багги ISV 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Военные в США испытали новый штурмовой багги ISV
Фото: кадр видео youtube.com
Новый американский штурмовой багги Infantry Squad Vehicle (ISV) оказался непригоден для выполнения своих основных задач из-за небольшого внутреннего пространства. Об этом сообщается в отчёте подразделения минобороны США по операционным испытаниям и оценке.
Багги не смог вместить в себя всё необходимое для выполнения боевых задач оборудование, припасы и воду. Запас провизии и боеприпасов должен обеспечивать военных для выполнения операций длительностью 72 ч. Кроме того, в машине должен быть запас топлива на 300 миль пути (483 км). Однако по этому параметру боевая машина «провалилась».
В отчёте подчёркивается, что багги очень тесный для того, чтобы военнослужащие могли легко получить доступ к предметам в своих рюкзаках без остановки машины.
При этом машина способна обеспечить повышенную мобильность пехотных подразделений в условиях бездорожья.
Ранее на продажу был выставлен списанный армейский Хаммер-пикап 1991 года выпуска. Стоимость автомобиля составила 11 000 долларов (около 831 000 рублей).
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Армия , Берлин , Германия , США
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