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Москва

Россия готова поставлять РЛС, способные обнаружить «стелсы» 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
В России заявили о готовности поставлять видящие «стелсы» РЛС
Фото: roe.ru
Об этом заявил генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«В 2020 году мы начали продвижение ряда образцов продукции российского производства, обладающих высоким потенциалом на рынке. В их числе РЛС 59Н6-ТЕ и П-18-2 "Прима", способные обнаруживать гиперзвуковые и малозаметные цели, произведенные по технологии Stealth, ЗРС "Антей-4000", новейшая унифицированная боевая платформа "Бумеранг"», — отметил Михеев.

Также генеральный директор «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что компания выполнила план по поставке военной продукции за рубеж, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции и связанные с ней затруднения.
Портфель заказов компании стабильно наполнен, и сегодня достигает 50 миллиардов долларов.
Кроме того, Михеев отметил, что впервые был показан первый за последние два десятка лет контракт для поставку финальной продукции для военно-морской техники российского производства в ту часть Африки, что находится южнее пустыни Сахара.
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Комментарии
Армия , Александр Михеев , Рособоронэкспорт , Владивосток , Приморский Край , США
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