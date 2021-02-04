В России заявили о готовности поставлять видящие «стелсы» РЛС

«В 2020 году мы начали продвижение ряда образцов продукции российского производства, обладающих высоким потенциалом на рынке. В их числе РЛС 59Н6-ТЕ и П-18-2 "Прима", способные обнаруживать гиперзвуковые и малозаметные цели, произведенные по технологии Stealth, ЗРС "Антей-4000", новейшая унифицированная боевая платформа "Бумеранг"», — отметил Михеев.

Также генеральный директор «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что компания выполнила план по поставке военной продукции за рубеж, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции и связанные с ней затруднения.

Портфель заказов компании стабильно наполнен, и сегодня достигает 50 миллиардов долларов.

Кроме того, Михеев отметил, что впервые был показан первый за последние два десятка лет контракт для поставку финальной продукции для военно-морской техники российского производства в ту часть Африки, что находится южнее пустыни Сахара.