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Адмирал США призвал готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем 

Газета.Ru 23 минуты назад
Адмирал США призвал готовиться к ядерной войне с Россией
Фото: depositphotos.com
США должны быть готовы к ядерной войне с Россией и Китаем, поскольку это «очень реальная перспектива». Такое мнение высказал американский адмирал Чарльз Ричард, пишет The Washington Times.
По словам офицера, существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия.
Вашингтон при этом готовится к такому конфликту, «который предпочел бы видеть, а не к конфликту, с которым, скорее всего, столкнется».

«Мы должны адаптироваться к сегодняшней стратегической обстановке, понимая угрозы, которые исходят от наших противников», — заявил адмирал.

Ричард отметил, что Россия уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы с помощью новых ракет и другого вооружения.
В России рассказали о повышении вероятности ядерной войны с США 
В совокупности с «захватом» Крыма это демонстрирует готовность России вести агрессивное соперничество и игнорировать международные нормы, добавил он.
Ранее НАТО призвало увеличить оборонные расходы из-за «агрессии России».
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Комментарии 23
Армия , НАТО , The Washington Times , Китай , Республика Крым , США
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