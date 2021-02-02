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Назван самый опасный в будущем боевой самолёт России 

Ferra.ru 4 часа назад
Назван самый опасный в будущем боевой самолёт России
Фото: Ferra.ru
Издание Military Watch заявило, что в будущем у России появится самый опасный боевой самолёт России. Это тяжёлый перехватчик МиГ-41.
Авторы материала, который перевела «Российская газета», пишут, что сейчас самый опасный истребитель для самолётов НАТО — это Су-57. Он как раз поступает в российские войска. Но в будущем у России появится ещё более мощная машина.
Авторы уточняют, что МиГ-41 станет преемником «самого совершенного и мощного в ВКС РФ с точки зрения возможностей ведения воздушного боя МиГ-31БСМ». Эксперты считают, что новый самолёт получит всё лучшее от старого. То есть останется самым тяжёлым самолётом для ведения боевых действий в воздухе и самым быстрым в своём классе.
Авторы ожидают, что МиГ-41 будет двигаться на гиперзвуковых скоростях, а также сможет действовать в ближнем космосе. Помимо этого, эксперты уверены, что самолёт будет оснащаться новым поколением оружия класса «воздух-воздух». Ракеты для МиГ-41 будут иметь дальность действия около 600 километров.
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Комментарии
Армия , НАТО , "Российская газета"
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