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Похищенный США российский «Панцирь» попадет в секретную «Зону 51» 

Lenta.ru 36 минут назад
Похищенный США «Панцирь» попадет в секретную «Зону 51»
Фото: Reuters
Похищенный США в Ливии и тайно перевезенный в Германию зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства может попасть в секретную «Зону 51», утверждает в публикации «Звезды» военный эксперт Алексей Леонков.
По его мнению, данный ЗРК вряд ли будет транспортирован на базу Военно-воздушных сил (ВВС) США Райт-Паттерсон (штат Огайо), где находится Национальный центр воздушно-космической разведки Соединенных Штатов, как в январе предположили в журнале Popular Mechanics.
Согласно эксперту, «Панцирь-С1» попадет на авиабазу Тонопа.

«Авиабаза Тонопа входит в состав известной "Зоны 51", включающей несколько полигонов и аэродромов созданных для секретных программ испытаний военной авиатехники», — утверждает Леонков.

США похитили в Ливии российский «Панцирь»
Эксперт напоминает, что ранее в «Зону 51» попадали многие образцы советской военной техники.
В январе газета The Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. Согласно данным издания, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Газета пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности». The Times утверждает, что соответствующая операция проведена на фоне опасений того, что ЗРК может попасть к контрабандистам оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолетов.
Комментируя данное сообщение, вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов назвал попадание к США ЗРК негативным фактом, который не будет иметь для России серьезных последствий, поскольку поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.
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Комментарии 13
Армия , Алексей Леонков , Академия военных наук , Газета The Times , Германия , Ливия , США
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