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В ДНР заявили об отказе Киева обсуждать «дорожную карту» по Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
В ДНР заявили об отказе Киева обсуждать «дорожную карту» по Донбассу
Фото: РИА Новости
Украина отказывается рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе, заявили в пресс-службе делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Переговоры, тем более о политическом урегулировании, невозможны, если одна из сторон всячески уклоняется от рассмотрения ключевых вопросов повестки дня. Именно такая ситуация произошла на очередном заседании группы по политическим вопросам, когда украинская делегация вместо конструктивной работы над проектом «дорожной карты» по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями интересовалась вопросами про то, «сколько окон подключено к заседанию рабочей группы», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы делегации.

Отмечается, что в ходе заседания представители Киева требовали от России, не являющейся стороной конфликта, проект «дорожной карты» по урегулированию в Донбассе. В свою очередь представителям ДНР пришлось неоднократно акцентировать внимание на том, что обсуждение проекта «дорожной карты» должно идти с представителями самопровозглашенных республик, а не с Россией.
Также в делегации ДНР подчеркнули, что Киев до сих пор не ответил на предложенный республикой план по урегулированию, направленный еще в октябре прошлого года, и призвали ознакомиться с ним.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по Минским договоренностям уже является серьезной уступкой.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений.
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Комментарии
Армия , В мире , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , РИА Новости , Киев
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