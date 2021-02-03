Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год 

Lenta.ru и ещё 2 56 минут назад
На Украине изготовят один танк «Оплот» за весь год
Фото: Reuters
Харьковский завод имени Малышева, входящий в состав «Укроборонпрома», изготовит танк «Оплот». По информации Defense Express, соответствующий контракт был подписан в январе с одним из спецэкспортеров концерна.
Уточняется, что соглашение предусматривает создание только одного образца танка в короткие сроки. Издание указывает, что «Оплот» должен быть готов к параду 24 августа 2021 года, затем он будет использоваться на международных выставках.

«Учитывая, что программа импортозамещения "Оплота", который сейчас имеет весомую часть комплектующих российского производства, рассчитанная до 2023 года, этот танк не будет иметь ничего общего с реальным серийным образцом», — пишет Defense Express.

По данным портала, также под вопросом остается цена контракта. Дело в том, что себестоимость «Оплота» при использовании западных комплектующих превышает 5 миллионов долларов, а в соглашении фигурирует сумма всего лишь в 3,5 миллиона долларов. Кроме того, реальный срок изготовления одного танка составляет не менее восьми месяцев, что не дает никакого шанса изготовить полноценный танк с нуля, отмечает издание.
В июне 2019 года сообщалось, что Минобороны Украины при президентстве Петра Порошенко не заказывало для армии танки «Оплот». Эксперты отмечали дороговизну этих танков — один «Оплот», по подсчетам специалистов, обойдется в сумму, на которую можно модернизировать шесть Т-64.
«Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80. От предшественника Т-84 отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Последние новости
Алексея Навального отправили в колонию на 3,5 года Алексея Навального отправили в колонию на 3,5 года Зеленский ввел санкции против нескольких телеканалов Зеленский ввел санкции против нескольких телеканалов Захарова прокомментировала угрозу санкций стран Запада из-за Навального Захарова прокомментировала угрозу санкций стран Запада из-за Навального
Комментарии 10
Армия , Петр Порошенко , Укроборонпром , Министерство обороны , Киев , США , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
05:32
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
Наука и техника
Видео оглашения приговора Навальному в суде
01:57
Видео оглашения приговора Навальному в суде
Общество
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
01:58
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение