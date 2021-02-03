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Военные ЦВО проведут более 100 учений в феврале 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Военные ЦВО проведут более 100 учений в феврале
Фото: РИА Новости
Командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что в феврале в войсках Центрального военного округа проведут более 100 учений различного уровня.
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Манёвры будут проводиться в трёх регионах Российской Федерации: на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на горных полигонах в Таджикистане.
Военнослужащие отработают задачи по обороне, наступлению, а также в ходе разведывательных действий.
По сообщениям Nation News, в феврале в Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота.
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Армия , Александр Лапин , Калининград , Калининградская Область
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