Военные ЦВО проведут более 100 учений в феврале 

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Командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что в феврале в войсках Центрального военного округа проведут более 100 учений различного уровня.

Манёвры будут проводиться в трёх регионах Российской Федерации: на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на горных полигонах в Таджикистане.

Военнослужащие отработают задачи по обороне, наступлению, а также в ходе разведывательных действий.