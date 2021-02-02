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США заверили Киев в готовности поставлять летальное оружие 

Газета.Ru 27 минут назад
США заверили Киев в готовности поставлять летальное оружие
Фото: depositphotos.com
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о готовности Вашингтона предоставлять Украине летальное оружие. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на сообщение украинского МИД во вторник, 2 февраля.
Ранее стало известно, что госсекретарь во время разговора заверил Кулебу, что его страна предоставит украинской стороне активную экономическую и военную помощь.

"Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен и Кулеба также обсудили углубление сотрудничества между странами в сфере политики безопасности, торгово-экономической и инвестиционных сферах, а также противодействия пандемии коронавируса.
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Армия , В мире , Энтони Блинкен , Дмитрий Кулеба , МИД , Администрация США , РИА Новости , Киев , США
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