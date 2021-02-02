США заверили Киев в готовности поставлять летальное оружие 

Все новости на карте

Ранее стало известно, что госсекретарь во время разговора заверил Кулебу, что его страна предоставит украинской стороне активную экономическую и военную помощь.

"Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен и Кулеба также обсудили углубление сотрудничества между странами в сфере политики безопасности, торгово-экономической и инвестиционных сферах, а также противодействия пандемии коронавируса.