Заступившие на боевое патрулирование «Ярсы» попали на видео 

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Новосибирской области на боевое патрулирование вывели мобильные пусковые установки ракетного комплекса «ЯРС». В рамках начавшихся там учений в Ракетных войсках стратегического назначения военнослужащие в темное время суток отработали совершение марша до 100 километров, организовав маскировку военной техники.

Курсанты замаскировали российский ракетный комплекс от посторонних глаз, «завернув» его в специальное камуфляжное полотно.

Напомним, «Ярс» является стратегическим комплексом с твердотельной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Предполагается, что вместе с «Тополем-М» он составит основу ударной группировки РВСН.